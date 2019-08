Burkina Faso: Tabaski 2019 - Le message de l'UPC aux fidèles musulmans

Bien aimés frères et sœurs musulmans du Burkina Faso,

Par la volonté et la grâce d'Allah, nous vivrons l'Aïd el-kebir le dimanche 11 août 2019. En ces circonstances heureuses et hautement symboliques, l'Union pour le Progrès et le Changement (UPC) souhaite une joyeuse fête à vous et aux musulmans du monde entier.

Chers frères et sœurs,

L'Aïd el-kebir commémore le sacrifice d'Ibrahim (paix sur lui) et sa totale obéissance à Dieu. Que vos différentes prières renforcent votre foi en Allah, et apportent de la paix durable et une réconciliation sincère entre les Burkinabè !

Nombre de nos concitoyens fêteront en Terre sainte où ils effectuent le pèlerinage. L'UPC leur souhaite un bon séjour et un bon retour parmi nous.

La fête du Sacrifice a lieu cette année dans un contexte sécuritaire assez grave, avec des morts, des blessés et des déplacés internes. Qu'Allah le Tout-puissant apaise les cœurs des familles éplorées, et qu'Il nous donne la force nécessaire pour traverser ces moments difficiles !

Bonne fête à toutes et à tous !

Qu'Allah agrée vos prières, et qu'Il bénisse le Burkina Faso !

Ouagadougou, le 09 août 2019

Pour le Bureau politique national de l'UPC,

Le 5ème Vice-président chargé des valeurs sociétales, des cultes et de la Réconciliation nationale,

Son Excellence le Poé Naaba TANGA