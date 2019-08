Sénégal: Sédhiou - Promotion des meilleures pratiques et innovations en matière de gouvernance - Enda Ecopop met en jeu des prix dans six secteurs clés

Le directeur exécutif de l'ONG Enda Ecopop a effectué, jeudi 8 août, une tournée d'information et de sensibilisation dans la région de Sédhiou. Après avoir rencontré les autorités administratives, Bachir Kanouté a fait face à la presse dans les locaux de l'agence régionale de développement de Sédhiou et a déclaré que ce prix vise à soutenir les efforts de bonnes pratiques et innovations au niveau des territoires. Journalistes et communicants ainsi que des chercheurs et autorités sont attendus sur des productions visant à créer de l'émulation.

Dans sa communication, le directeur exécutif de Enda Ecopop a déclaré que «cette mission à Sédhiou consiste à lancer une initiative dénommée le prix d'excellence du leadership local déjà lancé à Dakar le 26 juillet passé». «Nous sommes dans les régions pour informer les acteurs territoriaux notamment les autorités administratives, territoriales, la presse mais aussi les universitaires pour qu'ils puissent participer», a dit Bachir Kanouté.

Expliquant en détails les objectifs de projet, il relève que «ce prix a pour objectif de distinguer et primer les meilleures pratiques et les innovations au niveau des territoires. Et ses origines ce sont en fait les orientations de l'Union africaine. Au Sénégal nous l'avons. Le concept est porté par le ministère des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement du territoire».

LES SECTEURS VISES PAR LE PRIX

Se voulant plus explicite, Bachir Kanouté ajoute que «le prix cible les innovations et les bonnes pratiques dans six secteurs que sont la participation et l'engagement citoyen, la transparence et la redevabilité, l'efficacité et l'efficience budgétaire, l'inclusion, l'égalité et l'équité, la solidarité et la territorialisation des politiques publiques». Il ressort également que les prétendants qui seront primés seront invités à une session d'apprentissage les 21 et 22 novembre 2019 à Dakar.

A cette même occasion, dit M. Kanouté, «des trophées leur seront remis des mains des autorités. Ce qui servira d'émulation pour tous les autres acteurs qui sont dans la décentralisation». Ce prix s'adresse aux autorités, aux chercheurs et aux journalistes et communicants qui travaillent sur des thématiques en relation avec la décentralisation, le développement local et la gouvernance. «La date de clôture des inscriptions sur la plateforme est fixée au 13 septembre prochain», a fait savoir Bachir Kanouté, le directeur exécutif de Enda Ecopop.