Afrique: Basketball démarrage afrobasket féminin Dakar 2019 - Le Sénégal ouvre le bal face à la Côte d'Ivoire

La 24ème édition du championnat d'Afrique des nations de basketball dames démarre ce samedi 10 août, dans le complexe sportif de Dakar Arena pour s'achever le 18 août. Vice-championnes d'Afrique le Sénégal ouvrent le bal dans la poule A en affrontant en ouverture à 16h la Côte d'Ivoire. Pour cette grande messe du basketball africain, douze pays, répartis en quatre poules de trois, vont rivaliser pour la succession du Nigéria, vainqueur de la précédente édition à Bamako.

Dakar sera de ce samedi 10 au 19 août, la capitale du basketball féminin africain avec la 24e édition de l'Afrobasket qui se joue dans le complexe sportif de DakarArena. Les 12 formations seront réparties en 4 poules de 3 équipes. Les premières de chaque groupe seront directement qualifiées pour les quarts de finale. Les équipes classées deuxième et troisième vont s'affronter en barrages pour une place en quarts de finale.

Dans la poule A, le Sénégal ouvre le bal ce samedi et affrontera la Côte d'Ivoire. Les «Lionnes» ont déjà rencontré les Ivoiriennes qu'elles ont affronté lors du tournoi de préparation de Dakar. Si Astou Traoré et ses coéquipières qui ont pu survoler le tournoi doivent montrer plus de férocité dans la phase de groupe. Ce qui sera fondamental pour la suite de compétition puisqu'il permet de laisser un message à ses autres adversaires. Dans le lot, le Nigeria championne d'Afrique en titre qui a chipé le titre à Aya Traoré et ses partenaires à la finale du dernier afrobasket 2017 en s' imposant sur le score de 65 à 48.

Les D-Tigress restent pour le moment celles qui ont réalisé jusqu'ici la meilleure performance d'une équipe africaine en Coupe du monde après leur place de quart de finale du dernier mondial féminin de 2018 à Tenerife (Espagne). L'Angola, qui a remporté les deux éditions 2011 et 2013 sera également l'un des prétendants sérieux au sacre. Les Palancas Negras qui ont déjà montré le bout du nez lors du tournoi de s'adosseront une fois de plus sur Italee Lucas, la meneuse d'origine américaine qui a acquis la citoyenneté angolaise, il y a quatre ans pour se hisser au sommet.

Le Mali qui a rajeuni son équipe sera également un des candidats. Le Sénégal, dont le dernier sacre remonte à 2015, engage son «tournoi» avec une cuvée de joueuses expérimentées et de jeunes néophytes qui découvrent pour la première fois la compétition africaine. Avec l'ambition de soulever un douzième trophée, le 19 août à Dakar Arena. Ce qui permettra aux Sénégalais de confirmer leur suprématie sur le ghota du basket féminin. Outre le Sénégal qui partage la poule A avec la Côte d'Ivoire et l'Egypte, la poule B de la 24ème édition du Championnat d'Afrique de basketball féminin est composée du Nigeria, championne d'Afrique en titre, le Cameroun et la Tunisie. Dans la poule C, on retrouve le Mali, la République démocratique du Congo et l'Angola. Alors que la poule D est partagée par le Mozambique, le Cap-Vert et le Kenya.

OUVERTURE DE L'AFROBASKET Me Babacar Ndiaye invite Macky Sall

"Aujourd'hui, vous avez l'occasion de défendre vaillamment, avec courage et détermination les couleurs nationales. A chaque fois que vous devez vous battre, vous vous êtes battus. A chaque fois vous êtes tombées les armes à la main. Nous revenons de l'Afrobasket 2015 que l'on a gagné et on est vice-champion de l'Afrobasket 2017. C'est un bilan élogieux. Parallèlement, vous avez joué les Jeux olympiques et la Coupe du monde. Pendant quatre ans, vous avez fait un brillant parcours. Aujourd'hui, vous aurez la pression du public. Mais c'est un avantage de jouer devant son public et ses parents et dans un stade où vous avez des repères doit être considéré comme un avantage. Vous êtes conscientes de ce qui vous attend. Au soir du 18 août, inch Allah, on vaincra. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à l'unité et lancer un appel au rassemblement, la mobilisation générale derrière les Lionnes et remplir la salle de Dakar Arena. Nous invitons solennellement le président de la République pour venir présider la cérémonie d'ouverture ».