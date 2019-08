Cote d'Ivoire: Arafat Dj succombe à un accident de moto

Houon Ange Didier alias "Arafat", artistes musiciens, faiseur du Coupé-Décalé, est décédé le lundi 12 août 2019, a la suite d'un accident de moto.

L'information a été confirmée à la télévision nationale par le ministre Maurice Bandama, ministre de la culture et la Francophonie, dans un communiqué.

«Le ministre de la Culture et de la francophonie a le regret d annoncer le décès ce matin (lundi 12 août 2019. Ndlr) à 8h de l'Artiste Dj Arafat de son vrai nom Houon Ange Didier , des suites d un accident de la circulation qui s est produit hier nuit (dans la nuit du 11 au 12 août 2019).

Le ministre de la culture et de la francophonie présente ses condoléances à sa famille et à tous les mélomanes ivoiriens et entend prendre toutes les dispositions de concert avec le chef de l'État pour les hommages et obsèques à l'Artiste et invite tous les mélomanes à la retenue et au calme».