Angola: L'ambassadeur angolais prévoit une coopération intense avec le Ghana

Luanda — L'ambassadeur angolais au Ghana, Augusto da Silva Cunha, a qualifié de fructueuse la visite effectuée du 8 au 9 août par le Président ghanéen en Angola, car elle a permis de relancer les bases d'une coopération économique effective.

Le diplomate angolais a tenu ces propos au cours d'une interview exclusive à l'Angop,

Le Chef de l'Etat ghanéen, Nana Dankwa Akufo-Addo a réalisé une visite historique de 48 heures en Angola, qui a abouti à la signature de trois accords de coopération, dont l'un relatif à la suppression de visa pour les passeports diplomatiques et de service.

Au cours des entretiens, les deux gouvernements ont paraphé d'autres instruments juridiques dans les domaines de l'éducation, avant de relancer la commission bilatérale de coopération.

Les deux pays ont accepté de coopérer dans les domaines de l'environnement, des sciences et technologies et de l'innovation, de l'aviation, de la pêche, de l'aquaculture, de la promotion des investissements et des exportations, de l'immigration, de l'alimentation et de l'agriculture, du pétrole, du gaz, de l'énergie et du tourisme, par l'échange d'informations et d'expériences, y compris la promotion des bonnes pratiques agricoles.

Il y a lieu de signaler que, Nana Akufo-Addo est le premier Président ghanéen à visiter officiellement l'Angola.