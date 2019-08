Angola: Le pays accueille un forum régional de la société civile

Luanda — La République d'Angola accueille du 12 au 14 août le Forum des organisations de la société civile de la SADC, a appris l'Angop de source officielle.

La réunion se déroule dans le cadre de l'initiative de la Grande Muraille Verte (IAGMV), un programme panafricain qui mène des actions de développement durable dans la gestion des terres arides en Afrique afin de relever les défis de la lutte contre la dégradation des écosystèmes.

Le programme vise à lutter contre la pauvreté et à renforcer la résilience au changement climatique, l'accès aux services d'eau de base, la santé et l'éducation, la sécurité alimentaire, la diversification des revenus, la sécurité civile et l'espace pour la paix et la conservation de la biodiversité.

L'événement aura lieu à l'invitation des secrétariats de la Commission de l'Union africaine et de la Communauté de l'Afrique australe par l'intermédiaire du ministère de l'Environnement.

Il est destiné pour la première fois à réunir des acteurs non étatiques de la SADC dans le débat sur les actions clés immédiates et futures, en vue de renforcer les capacités de réponse et d'affirmer leur rôle dans la mise en œuvre de l'IAGMV.

Il est également prévu de créer des coalitions ou des mouvements d'organisations de la société civile, d'identifier des domaines d'intervention spécifiques en vue d'une meilleure mise en œuvre de l'IAGMV.