Soudan: Rashad apprécie l'annonce de (MP-N) du cessez-le-feu

Kadugli — Le Gouverneur de l'état fédéré de Sud-Kordofan, Maj-Gen. Rashad Abdulhamid Ismail a félicité la nation islamique et Soudanaise en particulier à l'occasion de l'Aïd al-Adha, souhaitant que cette bonne occasion revienne et le pays jouit la sécurité et la paix, appelant les citoyens de Sud-Kordofan à la cohésion, la solidarité et la paix sociale.

Lors de son discours à la place de liberté à Kadugli, M.Rashad a remercié pour l'État ami de la Turquie représenté à l'Organisation turque de Rabat, qui visite actuellement le Sud-Kordofan pour aider annuellement à offrir des sacrifices aux pauvres et aux orphelins de l'État , tout en renouvelant l'appel aux porteurs d'armes au sein de Mouvement Populaire-Nord (MP-N) de recourir au choix de la paix et de contribuer à la reconduction et la réhabilitation du pays, soulignant que le cessez-le-feu proclamée par le MP-N constituait un puissant élan en vue de l'instauration d'une paix durable dans l'État fédéré de Sud-Kordofan.