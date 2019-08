Soudan: Le Document constitutionnel - La citoyenneté est la base des droits et des devoirs

Khartoum — Le document constitutionnel pour la période de transition de 2019, récemment approuvé par le Conseil militaire de transition (CMT) et les forces de liberté et de changement (FLC) a stipulé que la République du Soudan est un état indépendant souverain, démocratique, parlementaire, pluraliste et décentralisée dans lequel les droits et les devoirs sont fondés sur la citoyenneté.

L'article III au début du document établit le principe du pluralisme politique et l'établissement d'un état de droit qui reconnaît la diversité et fonde la citoyenneté sur les droits et les devoirs, sans discrimination basée sur la race, la religion, la culture, le genre, la couleur, le statut social ou économique, l'opinion politique, un handicap ou une affiliation régionale ou d'autres raisons. "

Le deuxième paragraphe de l'article III du document stipule que "l'État s'engage à respecter la dignité et l'humanité et fonde sur la justice, l'égalité, la diversité et la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales".

L'article IV du document dispose que la souveraineté est au peuple est exercée par l'État conformément aux dispositions du présent document constitutionnel, qui constitue la loi suprême du pays, et que ces dispositions prévalent sur toutes les lois.