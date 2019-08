Cote d'Ivoire: Décès de DJ Arafat - Le pays entend réserver un hommage national à l'artiste

Le ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman a annoncé, dans un communiqué que les dispositions sont prises de concert avec le Chef de l'Etat sont pour les hommages et obsèques

Communiqué du ministère de la culture et de la francophonie

Le ministre de la Culture et de la Francophonie a le regret d'annoncer le décès ce matin à 8 heures de l'artiste DJ Arafat de son vrai nom Houon Ange Didier, des suites d'un accident de la circulation qui s'est produit hier nuit.

Le ministre de la culture et de la francophonie présente ses condoléances à sa famille et à tous les mélomanes ivoiriens et entend prendre toutes les dispositions de concert avec le Chef de l'Etat pour les hommages et obsèques à l'artiste et invite tous les mélomanes à la retenue et au calme.

(Ministre de la Culture et de la Francophonie).