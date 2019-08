Angola: Près de 200 entreprises pourraient être privatisées

Luanda — Le capital de 195 entreprises contrôlées ou celles dans lesquelles l'Etat a une part d'action sera aliéné, entre 2019 et 2020, dans le cadre du Programme de Privatisation ( Propriv), indique le quotidien « Journal de Angola » dans son édition du dimanche 11 août 2019.

Citant le dernier numéro de « Diário da República » (Journal officiel) publié le lundi 07 août 2019, le quotidien précise que 175 entreprises seront aliénées moyennant une offre publique, soit 11 par vente aux enchères en bourse, et neuf par offre publique initiale.

Le Gouvernement compte réaliser, au courant de cette année, des offres publiques pour 80 institutions et une offre publique interne ( outre les dizaines de licitations faites au cours des huit derniers mois), ajoute le quotidien.

L'année prochaine ( 2020), il y aura aliénation de 81 autres entreprises, soit six par ventes aux enchères, et trois moyennant offre publique interne. 12 entreprises seront aliénées, en 2021, et quatre, en 2022, précise le journal.

Parmi les grandes entreprises publiques à privatiser figurent la société nationale des hydrocarbures « Sonangol », la compagnie aérienne angolaise « TAAG », la Banque commerciale et industrielle (BCI), la Caisse générale d'Angola (BCGA), ainsi que la société d'assurance « ENSA » et la Bourse de Dette et des Valeurs d'Angola « Bodiva », explique le quotidien.