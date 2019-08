Congo-Kinshasa: Gouvernement Ilunga - Lokondo fustige la boulimie du Palu au détriment de ses alliés

Entre le Parti lumumbiste unifié (Palu) et ses alliés, les violons sont loin de s'accorder sur le partage des postes au futur gouvernement Ilunga Ilunkamba. Le Palu qui est loin de considérer ses alliés, qui lui ont pourtant permis d'atteindre le seuil requis aux dernières législatives nationales, s'illustre dans ce que le député national Henri-Thomas Lokondo qualifie de « boulimie » de pouvoir. L'élu de Mbandaka qui se déclare ni preneur, ni demandeur d'un poste gouvernemental condamne par contre le fait que le Palu n'ait pas pris en compte les alliés dans les discussions pour la constitution de la prochaine équipe Ilunga.

L'on apprend que le Palu a transmis au Premier ministre Ilunga Ilunkamba une liste sans prendre en compte ses alliés. Ce qui reste donc une liste du parti politique et non du regroupement. Dans cette option dangereuse d'ignorer la force des alliés politiques, le Palu met également en mal les équilibres politiques recherchés. Tout se réduit à ce stade à la seule course pour satisfaire la quête de strapontin.

Contacté, le député national Henri-Thomas Lokondo ne s'est pas gêné d'apporter son soutien à Mutiri wa Bashara. « Je soutiens Mutiri comme allié. Je le dis de façon désintéressée, impartiale et objective. J'étais contacté et j'ai dit non. J'avais déjà annoncé au regroupement qu'on ne me comptabilise pas dans la perspective de l'équipe gouvernementale. Je ne peux pas être boulimique. J'étais déjà candidat au perchoir de l'Assemblée nationale et c'est le même parti Palu qui a tout fait pour me faire invalider inconstitutionnellement... », a déclaré avec pointe de dépit Lokondo.

Pour l'élu de Mbandaka, c'est dans l'optique de pousser les jeunes à être performants et à prendre effectivement place dans l'arène politique qu'il n'avait pas postulé à tous les scrutins (législatives nationales et provinciales, puis sénatoriales) alors qu'il en avait l'opportunité. Lokondo est d'avis qu'il faut encourager la compétence, la droiture et l'efficacité à la place du copinage et des récompenses politiques qui ne reposent sur rien de républicain.