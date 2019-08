Sénégal: Ndoucoumane - l'imam ratib prêche l'entente et la solidarité

Kaffrine — L'imam ratib de la grande mosquée de Kaffrine (centre), Cheikh Ndao a invité, a prêché lundi pour "l'entente, la solidarité et la paix", pour arriver à un Sénégal plus prospère.

Pour un Sénégal émergent et prospère, a-t-il dit dans son sermon prononcé à l'occasion de l'Aïd-el-fitr ou Tabaski, "l'entente, la solidarité et la paix doivent être mises en avant".

"Nous devons rester dans l'harmonie et dans la solidarité pour le Sénégal", a-t-il insisté dans son adresse.

Il a aussi appelé les fidèles musulmans "à respecter les préceptes de l'islam et à apporter assistance" à leur prochain.

"Si nous respections les préceptes de l'islam, le monde et particulièrement notre Sénégal n'aurait connu aucun remous. Un musulman doit appliquer à la lettre les recommandations de Dieu pour espérer vivre dans la paix et dans la stabilité", a-t-il déclaré.

Selon l'imam Cheikh Ndao, en tant que musulman, "nous devons penser à cultiver l'esprit de paix et de solidarité. Unissons-nous à jamais et pensons à aider son prochain".

L'imam a par ailleurs appelé les fidèles à "l'introspection" et à une "harmonisation" de leurs positions.

"Restons unis et respectons les recommandations divines. La mort viendra. Et nous allons rendre compte. Il faut y songer", a-t-il souligné, avant de rappeler "la grandeur" de la journée de l'Aïd-el-adha, autre nom de la Tabaski, la plus grande fête musulmane.

"Que les enfants respectent leurs parents, et que les parents soient préoccupés par l'éducation de leurs enfants. Soyons de vrais musulmans et évitons les nombreux péchés", a-t-il déclaré en présence notamment du préfet de Kaffrine, Mame Less Cabou, de l'adjoint au maire, Wane Ndao, entre autres autorités.

"Bref, ayons un bon comportement. Personne ne doit manquer de respect à son prochain", a ajouté l'imam Ndao qui a prié pour "la paix et un bon hivernage" au Sénégal.