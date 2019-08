Afrique: Ligue des Champions - L'Etoile Sportive du Sahel surpris par le Hafia FC

La formation de l'Etoile Sportive du Sahel a courbé l'échine (1-2) devant le Hafia FC à Conakry dans le cadre du match aller du tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les Tunisiens ont pourtant ouvert le score en début de rencontre grâce à Aribi Karim. Les Guinéens égalisent par le truchement de Ibrahima Sylla avant le but victorieux inscrit pratiquement dans les derniers instants par Mohamed Secca.

Pour les Tunisiens, c'était une surprise puisqu'ils n'avaient aucune information concernant l'adversaire et ils comptent renverser la vapeur lors du match retour en Sousse

« On n'avait pas une grande idée sur le style de jeu et le groupe du Hafia. On s'est préparé sans connaitre les joueurs et surtout sur le plan individuel. Le Hafia est un club très bien organisé offensivement comme défensivement. On avait eu quelques faiblesses, mais globalement ils étaient là. Ils ont pu égaliser dès la première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, ils ont eu deux à trois occasions et le but qui est venu à la dernière minute. Ça nous servira de leçons pour bien préparer notre match retour » a dit Mhamdi Rafik, l'entraineur adjoint de l'ESS.

La rencontre retour est prévue le 24 aout au stade Olympique de Sousse.