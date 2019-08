Congo-Kinshasa: Léopards football - N'sengi Biembe, sélectionneur pour un bail de six mois

Christian N'sengi Biembe est le nouveau sélectionneur des Léopards de la RDC, nommé au lendemain de la démission de Florent Ibenge qui aura passé cinq ans à la tête du staff technique national.

Au lendemain de la démission de Florent Ibenge au poste de sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo (RDC), le président de la Fédération congolaise de football association (Fécofa), Constant Omari, a nommé Christian N'sengi Biembe au poste de sélectionneur des Léopards séniors. Jusque-là, ce dernier occupait le poste de directeur technique national et sélectionneur des Léopards de moins de 23 ans. Selon le président de la Fécofa, N'sengi a un bail de six mois. Ensuite, on procédera à une évaluation et voir s'il doit continuer ou que l'on devra trouver un autre sélectionneur des Léopards.

Avant la démission de Florent Ibenge, doit-on rappeler, la visite de Claude Makelele à Kinshasa et son audience auprès du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avaient suscité des réactions au pays, avec la persistante rumeur de son choix pour reprendre le tablier que devrait rendre dans les jours suivants Florent Ibenge. Le président de l'organe faîtier du football, dans tous ses états, avait, à partir de l'étranger, déclaré qu'il n'allait pas permettre l'ingérence de l'État dans le choix du futur sélectionneur. Et à propos, il avait ajouté que la Fécofa n'avait pas besoin d'un nom, mais plutôt d'une compétence. Cette déclaration avait suscité moult commentaires sur les réseaux sociaux. Une autre rumeur a mentionné le nom du technicien franco-allemand Gernot Rohr actuellement sélectionneur des Supers Eagles du Nigéria.

Mais à la fin, Constant Omari a fait appel à N'sengi Biembe, arguant que la nomination d'un Congolais il y a quatre ans à la tête du staff technique national a fait des émules en Afrique. Aussi la Fécofa tient-elle à continuer sur la même lancée. Mais l'on doit souligner que les deux techniciens n'ont plus la nationalité congolaise, étant Français pour le premier et Belge pour le second.

Qu'à cela ne tienne, Christian N'sengi est un féru du football, ayant consacré plus ou moins quarante ans de sa vie à la passion du sport-roi. Il est à l'origine de la mise sur pied de la sélection des moins de 23 ans. Détenteur d'une licence Uefa d'entraîneur, il a conduit les Léopards U23 aux derniers éliminatoires de la Coupe d'Afrique de la spécialité prévue cette année au Mali. La RDC, qui s'était qualifiée sur le terrain pour le dernier tour aux dépens du Maroc, a été écartée sur tapis vert par la Confédération africaine de football (CAF) pour avoir aligné le défenseur Arsène Zola du TP Mazembe, inéligible à cause de son âge. Ainsi, Christian N'sengi Biembe Mobutu Sese va découvrir la sélection A. Ancien entraîneur de V.Club en 2007, Christian N'sengi Biembe dispose de six mois pour insuffler un sang nouveau à la sélection de la République démocratique du Congo.