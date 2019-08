Congo-Brazzaville: Un Congolais élu au conseil d'administration de l'association professionnel des centres de contact

Gilbert Kyalwe est le seul africain non originaire de l'Afrique du Sud élu membre du conseil d'administration de cette association professionnelle sud-africaine

Gilbert B. Kyalwe est analyste en gestion des affaires et des technologies de l'information et spécialiste en communication. Né à Kinshasa, c'est en 2010 qu'il s'est rendu en Afrique du Sud pour étudier à l'école anglaise du Cap, au Varsity College et à l'Unisa. Depuis 2017, il est chargé de clientèle sénior pour Prima Secure PTY LTD, une entreprise informatique de premier plan en Afrique qui fournit des produits et services informatiques à certaines des plus grandes instituions financières privées et publiques en Afrique subsaharienne.

Son travail consiste à aider l'entreprise à acquérir de nouveaux clients, qu'il s'agisse de professionnels ou de particuliers, et à vendre d'autres produits et services de solutions informatiques aux comptes clients existants. En outre, en tant que Sales Account Manager, son travail consiste à identifier des pistes de vente, à proposer des produits ou des services, à établir des contacts, à négocier, à établir des devis ou des factures, à enregistrer des contrats et à en assurer le suivi, à prévoir des projets, à assurer un support technique et administratif adéquat pour un processus sans faille ainsi qu'à maintenir de bonnes relations commerciales avec les clients existants et les nouveaux clients.

Il est également actionnaire de Ramibrite PTY LTD depuis 2013, entreprise qui vise à faciliter aux investisseurs potentiels, via les nouvelles technologies de l'information, à investir en RDC et en Angola. Gilbert B Kyalwe est détenteur d'un bachelor of business administration, spécialisation en gestion et communication d'entreprise de l'University of South Africa (UNISA) et d'une Maîtrise en informatique, spécialisation en gestion des systèmes d'information, de l'institut supérieur interdiocésain Mgr-Mulolwa à Lubumbashi (RDC).

Il est membre du groupe de centres de contact depuis 2016, affilié en tant qu'ambassadeur de la marque et désormais membre du conseil d'administration de l'association professionnel des centres de contact en Afrique du Sud. Ancien directeur du Groupe Kyalwe Kayumba à Lubumbashi - RDC, entre 2007 et 2010, il a été agent de centre de contact chez Overseas Administration Management en Afrique du Sud pour le compte d'AGS France Démenagement, de 2015 à 2017. Il a également effectué un stage à la Banque centrale du Congo.