Ile Maurice: Chagossiens au Royaume-Uni - Logements inappropriés pour les enfants

"The child, who turns three next month, has lived in the hotel all his life despite the accommodation being classed as temporary." The Guardian a révélé, en ligne, le samedi 10 août, que des familles de descendants de Chagossiens au Royaume-Uni étaient logées dans des lieux inappropriés pour les enfants. Il cite notamment le rapport d'un travailleur social du West Sussex.

D'après l'enquête de The Observer, publication sœur hebdomadaire du quotidien britannique, les Chagossiens britanniques sont hébergés dans des lieux pour lesquels les services sociaux émettent de sérieuses réserves.

Un document des West Sussex county council social services cite le cas d'un enfant de trois ans vivant dans un hôtel de la ville de Crawley. Le travailleur social s'inquiète de problèmes de logement récurrents qui nuisent à son développement. "I am worried there are ongoing housing issues which impact on [name] having a safe and appropriate space to grow and support his development."

D'autres familles chagossiennes avec de jeunes enfants affirment, également, qu'elles sont bloquées là depuis plusieurs années. «Elles disent que les locataires britanniques blancs ont la priorité et se voient accorder des logements sociaux après quelques semaines ou mois", cite The Observer.

Pression pour partir du Royaume-Uni

Ce journal avait déjà dénoncé, «a "shameful" attempt to have them removed from the United Kingdom.» Dans un article paru le 28 juillet, il avait révélé que les détenteurs de passeport britannique, originaires des Chagos, étaient systématiquement visés. Le journal mettait au jour le fait que la communauté britannique des Chagossiens, à Crawley, faisait face à une pression gouvernementale pour quitter le Royaume-Uni, avec à l'appui témoignages et e-mails internes des autorités.

Concernant les logements, des appels ont été lancés pour enquêter sur l'attitude des autorités britanniques face à la communauté chagosssienne, notamment par le député Henry Smith et par Chai Patel, legal policy director au Joint Council for the Welfare of Immigrants. "The government needs to act now to ensure that these families are able to continue their lives in the UK safely and securely. It's the least that it can do."

Investigation

Car vivre dans un hôtel n'est pas sûr. Une mère affirme que même quand elle était enceinte le conseil municipal de Crawley n'a pu l'aider. Une ancienne résidente de l'hôtel, aussi Chagossienne britannique, a déploré qu'il y avait des hommes qui y habitaient avec des problèmes de drogue et d'alcool et qu'elle ne se sentait pas en sécurité.

Quant au conseil de la ville de Crawley, il nie toute discrimination. "Unlike the housing act, which limits family stays in hotel accommodation to six weeks, there is no limit under the children's act. This may explain why those families have been there for an extended period of time, and may also explain why others are being reported to have moved on more quickly. We take complaints very seriously and all are thoroughly investigated. We are genuinely committed to getting to the bottom of these allegations and take appropriate steps if found to be true."