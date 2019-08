Ile Maurice: Météo - Une fraîche rentrée

Vous voyez les choses en gris, avec une humeur maussade ? Non ce n'est pas parce que c'est lundi et la rentrée des classes pour le secondaire, c'est le temps qui veut ça ! Les prévisions de la station météorologique pour ce 12 août ne sont pas réjouissantes.

Le temps sera nuageux ce matin avec des averses surtout à l'Est, au Sud et sur le plateau central. Durant la journée, la moitié est de l'île et le plateau central connaîtront encore des périodes nuageuses et un peu de pluie. Le ciel sera mi-couvert ailleurs. Il y aura des poches de brouillard dans certaines régions ce matin.

En cause, l'assez fort anticyclone au Sud des Mascareignes, qui fait circuler des alizés modérés et relativement froids sur notre région.

La température maximale variera entre 19 et 22 degrés Celsius sur les terrains élevés et entre 24 et 27 degrés Celsius sur le littoral. La minimale oscillera entre 15 et 17 degrés Celsius sur le plateau central et sera entre 19 et 21 degrés Celsius ailleurs.

Le vent soufflera d'est-sud-est à 25 km/h avec des pointes atteignant 55 km/h aux endroits exposés.

Demain, cela ne s'arrangera pas, il est prévu une minimale de 14 degrés Celsius et des rafales plus fortes à 60 km/h. Mais mercredi devrait voir une amélioration.

La mer sera forte au-delà des récifs avec une houle du secteur sud. Comme d'habitude, les sorties en haute mer sont déconseillées.