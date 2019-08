Cote d'Ivoire: Décès de Dj Arafat/Me Bénéwendé Sankara (1er Vice-président de l'Assemblée nationale du Burkina - « Tu resteras à jamais gravé dans la mémoire collective »

communiqué de presse

Après le décès de l'artiste ivoirien, Dj Arafat ce lundi 12 août 2019, à la suite d'un accident de circulation, le Premier Vice-président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso a réagi. Pour Me Bénéwendé Stanislas Sankara, l'artiste a fait vibrer l'Afrique et le monde à travers ses mélodies et ses clashs.

« Arafat, environ plus d'une décennie, tu as fait vibrer l'Afrique et le monde à travers tes mélodies, tes clashs, etc.

Oui, tu as quitté le monde des vivants, Arafat. Mais tu resteras à jamais gravé dans la mémoire collective du commun des mortels ici-bas.

Arafat, à ta famille, tes amis, fans, au monde la culture et à ta Côte d'ivoire que tu adorais tant, je vous présente mes condoléances les plus attristées.

Arafat, paix à ton âme ! », écrit le 1er Vice-président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso sur sa page Facebook.