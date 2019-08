Madagascar: Titi Rasoanaivo, coach du Fosa Juniors

« On peut dominer les Mauriciens au match retour »

« On a tenté de gagner plus de buts, mais le score était resté sur ce 1 but à 0. C'est déjà grand-chose pour nous de ne pas être battu dans nos jardins. Le prochain match ne semble pas facile, car les Pamplemousses sont aussi très dangereux sur leur territoire. En revanche, on ne se contente plus du match défensif mais on va essayer de trouver des buts. Des leçons sont à tirer de cette première rencontre et qui sont à appliquer dès l'entraînement. »

Franklin Andriamanarivo, coach des Barea Chan

"Il y avait encore eu de manque de cohésion entre les joueurs du Fosa Juniors »

« L'équipe de Boeny a fait un excellent match ce samedi. Par contre, il y avait de manque de cohésion entre ses joueurs. A l'exemple, Elio n'était pas encore habitué au rythme des joueurs de Fosa Juniors. En plus, les joueurs qui venaient de Mozambique pour le CHAN étaient encore un peu fatigués. Ils ont fait de long voyage sur route et c'était que le jeudi avant match qu'ils ont pu retrouver leur forme. Seul Baggio s'est différencié des autres, mais j'ai constaté qu'il avait tout de même un manque de sommeil. D'autre côté, les Mauriciens ont fait de blocs défensifs bas, les Malgaches devraient s'attendre à cette technique, et trouver une solution pour traverser ce bloc, surtout les Pamplemousses SC chercheront des buts au match retour. Pour, moi il a des leçons àtirer pour les prochains matches des Barea Chan, lors cette rencontre ».