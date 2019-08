Madagascar: Centre commercial - Ouverture de la nouvelle Galerie Feima demain à Analakely

A la place de l'ancien Trade Center d'Analakely se trouve dorénavant un nouveau centre commercial moderne : La Galerie Feima qui sera ouverte au public à partir de demain.

Le centre qui fera à coup sûr le bonheur des Tananariviens a été réalisé par une entreprise chinoise qui a apporté un soin particulier aussi bien en termes d'esthétiques que d'équipement.

Normes de confort et de sécurité. « Nous avons investi beaucoup pour offrir au centre ville d'Antananarivo un centre commercial qui répond aux normes, de confort et de sécurité exigées en la matière » explique Wang Hongwei, le PDG de Feima. La Galerie Feima qui fait quatre étages comporte en effet des boutiques et box destinés à différentes activités. Des boutiques qui ont en tout cas attiré les distributeurs, commerçants et autres opérateurs économique, puisque tous les box du rez-de-chaussée sont déjà occupés. Le premier étage et le deuxième étage qui sont destinés à des magasins et des bureaux, ainsi qu'un grand magasin de meubles comportent encore quelques boutiques disponibles. Les 3e et 4e étages comportent des chambres d'hôtel. Enfin la terrasse qui offre une superbe vue sur l'Avenue de l'Indépendance et l'Hôtel de Ville offre au public un Food Court et quelques restaurants. En somme la Galerie Feima offre une panoplie de produits et de services de qualité.

Différence. « Les produits et services proposés à la Galerie Feima relèvent du moyen et du haut de gamme car notre objectif est de satisfaire toutes les demandes » selon toujours Wang Hongwei. On peut citer, entre autres les vêtements, les robes de mariée, les articles pour bébés et enfants, les jouets, l'électricité, l'électronique, l'électroménager, les fournitures de bureau, les produits cosmétiques, les produits de soins naturels, des salons de beauté... Et ce qui fait la différence de la Galerie Feima, c'est qu'on y propose aussi bien la vente en gros qu'au détail. « On a un bon rapport qualité-prix » selon toujours le PDG de Feima. Mieux en cette période de première ouverture, les magasins pratiquent des remises en guise de prix de lancement. Par ailleurs, les premiers clients venus auront droit à des cadeaux en fonction de leur achat. L'ouverture au public de la Galerie Feima est pour demain, mais une cérémonie d'ouverture officielle est prévue incessamment.