Soudan: Gouverneur de Jazeera - Le pays était à l'aube d'une nouvelle ère

Madani — Le général Ahmed Hannan Ahmed Sabir, gouverneur de l'État de Jazzera, a déclaré que les forces armées avaient protégé le pays de la fragmentation et de la division grâce à leur appui et leur soutien au peuple et à la révolution.

Cela a été fait après avoir reçu les félicitations de l'Aïd al-Adha ce matin des officiers et de certains commandants de la première division d'infanterie.

Le gouverneur a annoncé que le pays était à l'aube d'une nouvelle ère après la signature de l'accord entre le Conseil militaire de transition et les forces de la Déclaration de liberté et de changement sur le document constitutionnel, qui évitait le pays de la guerre et des combats et l'a passé vers la sécurité.

Sabir a fait l'éloge de la performance professionnelle des différentes forces régulières dans l'état avec des manifestations et des événements observés dans le pays depuis plus de 8 mois.