Congo-Kinshasa: C1 et C2 africaine /Tour préliminaire - Débuts prometteurs pour V.Club et Maniema Union

Deux clubs congolais ont livré le week-end dernier leurs matchs aller du tour préliminaire des compétitions africaines interclubs de football.

En déplacement au Cameroun, l'AS V.Club a tenu en échec, le dimanche le 11 août, au stade militaire de Yaoundé l'UMS Loum par zéro but partout. Notons que l'entraîneur principal Florent Ibenge, qui a récemment démissionné de son poste de sélectionneur des Léopards de la RDC, n'a pas accompagné l'équipe en terre camerounaise, laissant cette charge à son adjoint Raoul Jean-Pierre Shungu. C'est une équipe de V.Club new look qui est parti à Yaoundé après les départs des cadres comme Padou Bompunga, Nelson Munganga, Francis Kazadi Kasengu, Fabrice Lwamba, Glodie Ngonda, Mukoko Batezadio.

Raoul Jean-Pierre Shungu a fait confiance au portier camerounais Nelson Lukong qui reste pratiquement le taulier du club, présent chez les Dauphins Noirs depuis plus dix ans. En défense, on a retrouvé Ava Dongo transfuge du Daring Club Motema Pembe, Mayele, Marcel Mapumba, le capitaine Yannick Bangala Litombo. Lenga, Wango et Zakaria (remplacé par Mumbere à la 55e minute) ont formé le trio du milieu de terrain, et en attaque, Ondo (remplacé par Jésus Moloko Du capele à la 49e minute), Tuisila Kisinda et Touré. Huit joueurs ont débuté sur le banc, notamment le gardien de but Jackson Lunanga, Tychique Ntela, Kikasa, Mosengo, Jésus Moloko, Kalala et Mbusa.

Il n'y a pas eu de but au cours de cette partie, un score qui reste piège pour les Dauphins Noirs qui sont quelque peu en reconstruction après plusieurs départs. Le match retour est prévu pour le 26 août au stade des Martyrs de Kinshasa.

Et en préliminaire de la Coupe de la Confédération, l'AS Maniema Union a fait un match à égalité d'un but partout, le samedi 10 août, à Libreville face au club gabonais de Pélican. Les joueurs du coach Guy Lusadisu ont été menés au score à la 51e minute. Mais Mpia Bongele a égalisé pour le club de Kindu à la 65e minute. Le vainqueur de la 55e édition de la Coupe du Congo de football devra aborder le match retour dans deux semaines avec le bleu de chauffe. « Nous devons marquer dans les quinze dernières minutes et envisager ensuite tuer le match au cours de la partie », a déclaré Guy Lusadisu à la presse après le match.