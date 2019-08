Congo-Brazzaville: La nuit de Dolisie - La première édition aura lieu dans la ville oceane

Organisée par les amis de Dolisie, cette première édition qui se déroulera le 28 septembre sera une vitrine pour la promotion culturelle et artistique.

Toutes les villes du Congo ont leur histoire. En organisant cette activité, les amis de Dolisie entendent mettre en lumière non seulement l'histoire de Dolisie profondément enracinée dans le passé mais également promouvoir sa culture. Cette soirée hors norme permettra aux artistes invités de dévoiler les danses et les sonorités de leur terroir à travers un spectacle exceptionnel entre sons et lumières. Au programme, il y aura la présentation de la ville de Dolisie, de sa culture en passant par le théâtre et les danses du coin.

Quelques artistes seront à l'affiche pour donner du répondant à cet évènement, notamment Merlin Bouton, Achille Mouebo, Moustique de Dol, Bana Dol et le groupe Dolisiana. La musique traditionnelle, la Rumba et les sonorités nouvelles seront au rendez-vous. La nuit sera dansante et chantante, elle donnera l'opportunité à de nombreuses personnes de se balader dans les profondeurs de la région du Niari. . Notons que la nuit de Dolisie s'attribue le rôle d'organisme de promotion par excellence de toutes les activités culturelles et artistiques de cette localité. Elle a pour objectif de favoriser l'accès à la culture et d'accroître la consommation culturelle.