Congo-Kinshasa: Déçu par la politique, Jean Goubald signe son comeback sur la scène musicale !

Contre son gré, Jean Goubald KALALA a été finalement éjecté de son siège à l'Assemblée nationale sur décision de la Cour Constitutionnelle. Un coup dur pour l'artiste qui se voyait déjà dans la peau de Député national pour défendre les intérêts de la population congolaise et le développement de la nation. Evidemment, il tenait également à l'amélioration et la viabilité du secteur culturel en RDC qui est surtout son cheval de bataille.

Qu'à cela ne tienne, son invalidation ne l'a jamais démotivé pour abandonner la politique. Jean Goubald indique et confirme qu'il va poursuivre son combat jusqu'à obtenir gain de cause malgré cette déception causée par le tripatouillage des résultats des élections. Le chanteur Kinois s'est exprimé au cours d'une conférence de presse tenue le week-end dernier au Restaurant Poulet, à Kinshasa. A cette occasion, l'auteur de l'album « Bombe anatomique » a réaffirmé sa passion de continuer avec l'art d'Orphée qui a fait de lui l'homme respectable et respectueux qu'il est dans le monde. « D'ailleurs, je n'ai jamais renoncé à la musique qui est ma vie. Tout en étant député, malgré qu'un on m'a volé la victoire, au profit d'une autre personne, je faisais de prestation dans des cadres privés », a déclaré Jean Goubald.

Au cours de cette même rencontre avec les professionnels de média, l'artiste annonce son premier concert payant, qui aura lieu ce 17 août 2019, au Poulet Chaud, dans la commune de Gombe. Un grand rendez-vous qui lui permettra de renouer avec le grand public après son invalidation au Parlement. « J'invite les vrais mélomanes, mes frères et sœurs à venir nombreux pour partager ensemble ce moment agréable de retrouvailles aux rythmes de la bonne musique », a-t-il confirmé.

Parlant de sa production scénique du 17 août prochain, ce peintre de la société le veut convivial, une soirée des retrouvailles en famille autour d'un plat chaud bien épicé. L'idéal est de communier avec son public au rythme de la rumba congolaise.

Toujours également à lui-même, le géniteur de la chanson « Normes » a saisi de l'opportunité pour annoncer sa nouvelle chanson « Humanité mode d'emploi » dont la sortie prochaine est pour bientôt dans toutes les plateformes de téléchargement sur Internet. « Je sais qu'à travers cette mélopée, vous allez encore vous rendre que je fais ma musique... », renseigne le chanteur- philosophe congolais.

Gros plan sur Goubald

Rappelons que Jean GOUBALD KALALA est un guitariste et chanteur congolais. Avec sa guitare en bandoulière, il s'investit à réinventer en silence la musique congolaise.

Sur scène, l'artiste apparaît avec plusieurs casquettes, en dehors de son talent de chanteur doublé d'instrument hors pair, c'est aussi un humoriste remarquable.

Entre deux morceaux, ou pendant, il sait tenir en haleine le public à travers ses humours fantastiques. Artistiquement, son style se fonde sur sa voix chaleureuse, limpide, d'une technique inégalable, la pureté de sa guitare et ses textes qui conjuguent rimes et rires. C'est un artiste à thème. Dans son répertoire, il embrasse plusieurs thématiques. Entre chant et humour, il capte l'attention du public sous forme d'une interpellation dans les airs de la rumba.

De fil en aiguille, les mélomanes sont captivés et séduits par sa verve oratoire digne d'un ancien du Collègue Albert, (Boboto) à Kinshasa.

Dans la plupart de ses morceaux, il fait rimer amour et humour dont se dégage la force de sa créativité. D'ailleurs, ses textes sont emprunts de spiritualité, d'humanisme et de vérité. Il est provocateur et révolutionnaire pour les uns et interpellateur et objecteur de conscience pour les autres. Bref, chaque mélomane se retrouve dans cette ressource artistique de GOUBALD, pimentée aux rythmes locaux et de l'Universalité.