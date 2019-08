Congo-Kinshasa: Du 11 août au 1er septembre 2019 - Grand Kasaï Holding organise la 1ère Edition du Festival culturel du Grand Kasaï

Le Président du Grand Kasaï Holding, le Sénateur Denis Kambayi, a tenu un point de presse samedi 10 août 2019, dans l'enceinte de l'espace culturel du Grand Kasaï holding, situé dans la commune de Lingwala.

Ce point de presse a porté principalement sur le lancement officiel du Festival culturel du Grand Kasaï 1ère édition, qui ira du dimanche 11 août au dimanche 1 Septembre 2019. Ayant pour thème : "kwetu ka kujimini", qui veut dire "N'interdisez pas nos cultures", ce festival qui s'est annoncé aura, de ce fait, deux temps forts. A savoir : la production culturelle des artistes Kasaïens et la promotion culinaire des cinq provinces que regorge le Grand Kasaï.

Les artistes ressortissants du Kasaï vont se produire sur la scène du village Grand Kasaï holding chaque samedi et dimanche tout au long de la période du festival. Tandis que les jeudi et vendredi seront réservés à Héritier Watanabe et Reddy Amisi. Nul n'est besoin de préciser que l'équipe en provenance du Kasaï est composée de Bébé Kero ; Kabayila wa Kutshila, un des fondateurs de Bayuda du Congo, le chantre Bulabula et Kadjata wa Mukala. Celle de Kinshasa est composée de Papa Omaka, Mi Amor avec son groupe Basokin, Prince Kabeya et Kadiyoyo wa Kundemba. Ces musiciens mettront en valeur la culture Kasaïenne, en général, et ces productions feront l'objet d'un support audio-visuel. La deuxième activité porte sur la valorisation culinaire des repas de chaque province du Grand Kasaï. Le village Grand Kasaï porte le décor de cinq provinces de ce coin de la RDC. Chaque stand portant le nom de la province pourra exposer chaque lundi, mardi et mercredi les spécialités de sa province, mais les repas communs de ces provinces ne manqueront pas.

L'espace Grand Kasaï holding travaille avec les collectifs de jeunes et de maman du Grand Kasaï, et il projette avoir sa propre chaîne de télévision et radio pour faire passer les messages de la structure. Cette activité sera continuelle, c'est-à-dire, pendant chaque période des grandes vacances. Le frais de participation à ce festival culturel du Grand Kasaï revient à 5000 FC. Le Président du Grand Kasaï holding compte sur la participation de tous les congolais pas seulement ceux du Grand Kasaï.