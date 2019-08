Gabon: "Je félicite les conférenciers pour leur professionnalisme et la maîtrise du sujet"dixit Jean Valentin Leyama

Le thème « Plan de relance de l'économie 2017-2019 : Quel bilan ? » était au cœur des débats,ce samedi dernier à Libreville.Mays Mouissy et Harold Leckat ,tous deux conférenciers,respectivement Analyste économique et Juriste,ont abordé le sujet sur le plan économique et social.Présent à cette rencontre du donner et du recevoir,Jean Valentin Leyama,spécialiste des questions économiques,a donné son point de vue sur la conférence et les conférenciers dont voici le contenu.

« J'ai pris part ce matin à la présentation de Mays Mouissy et Harold Leckat Igassela sur le bilan du Plan de Relance Économique (PRE) 2017-2019, conclu avec le FMI.

Les panélistes ont évalué chaque axe du programme en se fondant sur les chiffres officiels fournis par le Gouvernement et les bailleurs de fonds. Il se dégage que, à quelques mois du terme du programme, les résultats sont, à 80%, très en deçà des ambitions et des objectifs.

Pis, s'agissant particulièrement de la dette, nous sommes passés d'une dette de 1300 milliards en 2008 à plus de 5000 milliards aujourd'hui.

Plus spécifiquement, le principal de 3 emprunts contractés sur les marchés financiers internationaux (eurobonds), estimé chacun à plusieurs centaines de milliards, arrive à échéance en 2021, 2022, 2023 et risque d'entamer très gravement la solvabilité et, par suite, la souveraineté du pays.

Bien qu'au fait de ces questions, j'en ai beaucoup appris.

Je félicite les conférenciers pour leur professionnalisme et la maîtrise du sujet ».