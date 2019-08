Madagascar: SESAM - Un grand succès pour la deuxième édition

Les férus des arts martiaux en tout genre se sont réjoui pendant trois jours lors de la deuxième édition de l'évènement Sports extrêmes et Salon des Arts Martiaux (SESAM), organisé par « Seho Event ». Environ cinquante stands ont été mis en place devant les parvis de l'hôtel de Ville Analakely depuis vendredi, jusqu'au dimanche dernier, pour une exposition des différents arts martiaux existants à Madagascar. Les jeunes ont été les plus séduits par SESAM ainsi l'objectif a été atteint pour l'équipe de Lalaina Razafindrabe.

« Mon petit frère et moi sommes venus à Tana et avons profité de regarder les talents de ces combattants ici, c'est vraiment intéressant ! », a expliqué Tojo, un visiteur venant d'Antsirabe. Quant aux responsables de chaque discipline, c'était l'occasion pour eux de faire connaissance avec le public, et de montrer leurs objectifs pour attirer l'attention du ministère de tutelle.

Comme le pratiquant de Kempo et MMA de Parfait Rakotonirina, ce dirigeant a montré durant cet évènement qu'il les a bien maîtrisés et pour lui, il est temps que le mixed martial arts soit mis en place par la fédération. La commission est déjà un pas à la préparation des sommets nationaux pour cette saison. Des démonstrations, des concours et différentes sortes d'animations sportives ont ravi les visiteurs.