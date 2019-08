Madagascar: Football-Cosafa - Trio arbitral malgache pour la finale

Même si l'équipe malgache a échoué en match du groupe lors du championnat féminin de la Cosafa, au moins on devrait être fier d'avoir nos trois arbitres qui avaient participé au déroulement de cette compétition.

Trois femmes malgaches ont assisté jusqu'au dernier jour la Cosafa Women's Championship. Il s'agit de Rosalie, Herilalaina Razafintsalama et de Pauline Rasoanirina. Les matches s'étaient déroulés à Port Elizabeth en Afrique du Sud et elles sont entrées dans l'action depuis le 31 juillet jusqu'à la finale le week-end dernier. Pour Rosalie et Pauline, elles ont officié la finale senior entre la Zambie et l'Afrique du Sud. Quant à Herilalaina, elle a arbitré lors de la finale de l'U20 entre la Zambie et la Tanzanie. C'était sa première participation à la Cosafa, par contre elle a déjà obtenu beaucoup d'expériences au niveau des matches de la CAF et de la FIFA. « C'était très amusant mais fatigant aussi, puisqu'il y avait des matches presque chaque jour », a-t-elle expliqué. Herilalaina a assisté aux sept matches dont cinq en phases éliminatoires, en demi-finale et en finale.

Afrique du Sud imbattable. Elles étaient au début quatre en tant qu'arbitres malgaches à la Cosafa, mais Hanjavola Dominique Rosa, originaire de Vakinankaratra, était désignée pour les Jeux Africains au Maroc. Entre autres, l'Afrique du Sud a remporté le titre 2019, après sa victoire sur le score de 1 à 0 face au Zambie. C'est la sixième fois que les Banyana Banyana ont dominé sur leur territoire. Pour les Zambiennes, elles pouvaient être déçues, mais aussi fières, puisqu'elles ont réalisé le meilleur parcours dans l'épreuve après leurs trois médailles de bronze acquises dans les éditions précédentes. En plus, cette équipe a gagné le trophée de meilleure joueuse grâce à Hellen Mubanga. Rappelons que Madagascar était éliminé en phase de groupe avec deux défaites et une seule victoire.