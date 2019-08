Madagascar: No comment Bar - Mariage entre humour et rap

YCLT promotion 3, initiateur de l'évènement TSIK'N RAP lors de la visite de la mosquée d'Ambatonakanga.

La troisième promotion de YCLT (Youth Cultural Leadership Training) organise demain à partir de 20 heures, un évènement au No comment Bar Isoraka le Tsik'n Rap. Ceci est une soirée de levée de fonds organisée par le YCLT, une formation en leadership culturel initié par l'ONG Saint Raphael Madagascar - SaiRA depuis 2015.

L'événement en est à sa troisième édition cette année. L'esprit Tsik'n rap comme son nom l'indique est justement le mélange de rap et d'humour. Selon Christiane Ramonjison, présidente fondatrice de l'ONG Saint Raphael Madagascar-SaiRA et l'initiatrice de la formation YCLT, « le YCLT étant une formation en leadership culturel et voyant la culture sous tous ses aspects, chaque promotion est invitée à créer des activités ou des évènements, pour que les autres promotions puissent reprendre plus tard... voilà comment Tsik' N Rap a vu le jour en 2017». L'objectif est de stimuler l'esprit de créativité et mettre en pratique les théories acquises pendant la formation. Quant aux artistes, c'est une occasion pour eux de partager leurs expériences et leurs savoir-faire.

YCLT est une formation en Leadership culturel pour les jeunes de 18 à 30 ans qui a lieu dans des différents centres culturels. Durant les formations, les participants et les formateurs rendent visite à plusieurs lieux culturels comme le doany, la mosquée... Les initiateurs ont une grande ambition pour l'année prochaine.