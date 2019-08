Madagascar: Christine Razanamahasoa - Pour l'évaluation des membres du gouvernement

La présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamahasoa, a émis son souhait portant sur l'évaluation des membres du gouvernement.

La présidente de l'Assemblée nationale a déclaré qu'il faudrait redorer le blason de l'Assemblée nationale. Elle a parlé également de la culture parlementaire et du débat démocratique parlementaire.

Comme c'est déjà annoncé, la session extraordinaire a débuté, hier, et ce, pour une durée de 12 jours. A l'ordre du jour, le règlement intérieur, la Politique Générale de l'Etat (PGE) et la loi sur le statut de l'opposition. Cette séance a vu la présence du Premier ministre Christian Ntsay et des membres du gouvernement. Lors de son allocution, la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamahasoa, a émis son souhait concernant la Politique Générale de l'Etat. Elle estime que l'on devrait rentrer dans les détails pour les différents projets à réaliser par le gouvernement afin que l'on puisse évaluer les indicateurs objectivement vérifiables.

Certaines dispositions. Concernant le statut de l'opposition, il y avait eu une proposition de loi n°01-2019/PL modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2011-013 du 9 septembre 2011 portant statut de l'opposition et des partis d'opposition présentée par le député Razafintsiandraofa Jean Brunelle, vice-président de l'Assemblée nationale. Les dispositions des articles 2, 5, 6, 7, 8, 9, 15,16, 17, 19, 20 et 24 sont ainsi modifiées et complétées. Soit 12 sur les 26 articles de la loi n°2011-013 portant statut de l'opposition et des partis d'opposition (lire article par ailleurs).

Nouveau SG. Par ailleurs, la présidente de l'Assemblée nationale a annoncé également le nom du nouveau Secrétaire Général de cette institution, en la personne de Calvin Randriamahafanjary. Ce dernier retrouve ainsi son poste car il a été déjà auparavant SG de la Chambre basse. Notons que pour aujourd'hui, le bureau permanent va se réunir à 10h, et à 15h, séance plénière pour l'adoption de l'ordre du jour.