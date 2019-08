Madagascar: Fête d'Eid ul Adha - Distribution de sacs de viande à Andavamamba

12 août 2019, jour choisi par l'association musulmane Ahmadiyya de Madagascar pour distribuer de la viande aux plus démunis à Andavamamba. Cette action sociale entre dans le cadre de la célébration de la fête d'Eid ul Adha.

Une dame, invitation à la main s'est précipitée à nos côtés vers midi trente pour venir faire la queue parmi les 800 personnes qui attendaient déjà devant le lycée privé Ahmadiyya à Andavamamba. De la viande est à la clé pour les habitants de ce fokontany, donc hors de question de rater l'événement. Arrivée sur place, la cérémonie a tardé à commencer en raison des divers préparatifs qui n'ont pas encore été réglés par les organisateurs. Toutefois, les enfants et leurs parents ainsi que les enseignants au sein de l'établissement avaient déjà pris place sur la pelouse. C'est vers 13 heures 30 que le missionnaire de l'association musulmane Ahmadiyya de Madagascar, AHMED Mudassir et son équipe ont pris le micro pour annoncer l'ouverture de la cérémonie, notamment avec une cantillation coranique.

De la viande pour tous. Toutes les personnes présentes sur les lieux ont eu droit à de la viande de zébu. Et pas une infime quantité puisque l'organisation a dû placer la viande dans un grand sachet, ce qu'on trouve à 300 Ariary sur le marché. Environ 800 personnes ont quitté les lieux en affichant un air à la fois excité et satisfait. Pour les musulmans, « ce sacrifice d'animal et ce partage sont un moyen pour les croyants de suivre les bonnes actions d'Hadhrat Ibrahim et son fils Hadhrat Ismael » d'après les explications d'AHMED Mudassir. En effet, le père a reçu d'Allah l'ordre d'offrir son fils comme sacrifice et ces derniers, étant très croyants,ils n'ont pas hésité à exécuter les souhaits d'Allah. Or, au dernier moment, Allah ayant vu la preuve de leur foi, leur ont demandé d'offrir à la place du fils, un mouton en sacrifice. Et depuis, le sacrifice animal et le partage de la viande figurent parmi la célébration de la fête d'Eid ul Adha par les musulmans.

Quelques perturbations. Juste quelques minutes après le début de la distribution des sacs de viande, la pluie est venue jouer les trouble-fêtes à Andavamamba. Ce qui n'a pas empêché les personnes de rester dans la queue pour recevoir les viandes de zébu. Puis il faut noter également quelques débordements des bénéficiaires, surtout des enfants qui sortaient de la queue ou qui se bousculaient. Et pendant tout ce temps, des groupes de personnes attendaient t derrière le portail, par curiosité ou dans l'espoir d'obtenir eux aussi leurs parts. En tout cas, d'après le témoignage d'une femme présente lors de cette cérémonie de remise de dons, l'association effectue cette action sociale tous les ans.

L'image de l'Islam. Lors de cette cérémonie, le missionnaire de l'association musulmane Ahmadiyya en a profité pour parler de l'image actuel de l'Islam aux journalistes. « De nombreuses personnes pensent que l'islamisme est la religion du terrorisme en raison des mauvais actes perpétrés par les groupes extrémistes dans le monde et qui nuisent à l'image de notre belle religion ! » nous a-t-il dit. « Au contraire, l'Islam prône la paix et c'est ce que nous apprenons dans notre religion » a conclu AHMED Mudassir.