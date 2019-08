Angola: Le gouvernorat de Huambo envoie 182 tonnes de vivres aux victimes de la sécheresse

Huambo — Le gouvernorat de la province de Huambo a envoyé lundi 182 tonnes d'aliments pour aider les victimes de la sécheresse de la province de Cunene qui, depuis octobre 2018, fait face à la plus grave sécheresse de son histoire.

Il s'agit de cinq camions de 30 tonnes recueillis dans le cadre de la campagne " Huambo fruit de solidarité ", qui a s'est déroulée du 12 au 16 juin, dans toutes les municipalités du plateau central.

Des produits tels que maïs, haricots, semoule de maïs, riz, pâtes, l'huile végétale, sel, eau minérale, en plus vêtements et chaussures usés ont été acheminés vers la province en vue de soulager les victimes, indique Maria de Fátima Cawewe, directrice locale du Bureau de l'action sociale, famille et égalité de genre, lors d'une déclaration à l'Angop.

La responsable a admiré la participation de la société à la campagne, ce qui a servi à cultiver l'esprit de la solidarité et de l'amour du prochain, une action qui devrait être renforcée au sein comme hors la famille, pour construire une société basée sur la fraternité.

De toutes les provinces sud de l'Angola, Cunene est la plus touchée, car elle connaît depuis octobre 2018, la plus impitoyable sécheresse de son histoire, qui a déjà atteint plus de huit cents mille familles et plus d'un millions de bovins.