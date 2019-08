Angola: Mise en place d'un Conseil de circulation routière et aménagement du trafic

Luanda — Un Conseil de circulation routière et aménagement du trafic a été crée lundi, à Luanda, par le Gouvernorat provincial, en vue de promouvoir la sécurité dans le trafic et analyser l'engagement du secteur qui intervient dans l'activité de transport de passagers et de marchandises dans la capitale angolaise.

Coordonné par le gouverneur local, Sérgio Luther Rescova, le conseil a le devoir de suggérer la définition des politiques et la stratégie pour le développement du trafic routier et émettre des avis sur le réseau routier.

Il revient également au Conseil de proposer, entre autres, l'approbation d'une législation et des mesures pertinentes pour la résolution des problèmes du trafic routier dans la ville de Luanda.

Crée à l'abri de l'ordonnance présidentielle numéro 18/13 du 15 avril, le Conseil est composé des représentants de différents secteurs, notamment des ministères de l'Intérieur, de la Justice et des Droits de l'Homme, des Finances, des Transports, des Sports, de la Culture et Education, de la Santé, du commandant provincial de la Police Nationale, des Cabinets d'Etudes, plan et statistiques et du commandant de services pompiers.