Ile Maurice: Blanchiment d'argent allégué - Les notaires Vinay Deelchand et Ahmad Gopee libérés sous caution

Une caution de Rs 20 000 et une reconnaissance de dette de Rs 500 000 chacun. Les notaires Vinay Deelchand et Ahmad Ibrahim Gopee ont comparu en cour de district de Port-Louis ce mardi 13 août où une charge provisoire de blanchiment d'argent sous la section 3 de la Financial Intelligence and Anti Money Laundering Act 2002 a été retenu contre eux.

Les deux notaires ont été arrêtés par les enquêteurs de l'Independent Commission Against Corruption (ICAC) ce matin. Plusieurs personnes ont porté plainte à l'ICAC en 2016. Ils allèguent qu'ils ont sollicités des prêts à travers le courtier Presram Sookun. Mais sous le guise de signer des attestations de prêt, on les aurait fait signer actes et vente et documents de procuration. Leurs biens immobiliers auraient alors été transférés au nom des deux notaires.