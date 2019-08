Afrique: LDC/Stade Malien-Horoya - Djibril Dramé « Cela a fini par payer »

Suite au match nul concédé face à Horoya AC, Djibril Dramé l'entraîneur du Stade Malien a évoqué ses difficultés avant de révéler ses approches de solution mises en place.

Accroché à domicile par Horoya AC de Conakry, le Stade Malien est parvenu à obtenir un match nul lors du premier tour aller de la Ligue des Champions CAF. Mené dès le début de la seconde période à la 48eme minute, Djibril Dramé a dû installer un nouveau système de jeu pour revenir au score à la 89eme minute. Dans son interview accordée à Footmali, le coach du club malien s'est prononcé sur la rencontre.

« Ça a été un match très dur car on est tombé sur un adversaire qui a beaucoup d'expérience. Ils ne sont pas précipités et on sentait leur volonté de chercher le match nul. A notre grande surprise ils ouvrent le score suite à une situation standard en seconde période.

Se faisant ils se sont cantonnés dans leur camp pour essayer de procéder par des contres. Là c'était à nous de reprendre à notre compte et de déjouer leur plan. Pour y arriver on avait besoin d'un meneur de jeu capable de ravitailler la ligne d'attaque.

Faute de ce type de joueur j'étais obligé de faire venir un joueur de couloir pour jouer ce rôle. Et enfin de compte cela a fini par payer car on est parvenu à prendre le jeu à notre compte. Ce problème résolu il restait à marquer et on est parvenu à le faire aussi malgré d'énormes difficultés. Cela se comprend dans la mesure où il n'y a pas de championnat depuis longtemps. Pour le match retour tout reste ouvert et nous y croyons car en football il faut toujours être optimiste », a expliqué Djibril Dramé.