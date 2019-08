Ile Maurice: L'Avenir - Vastu Shastra, «science sacrée de l'harmonie et de la prospérité»

La Vastu Shastra est une ancienne science indienne d'harmonie et de vie prospère, permettant d'éliminer les énergies négatives et de renforcer celles positives alentour. Rencontre avec Bintish Mowjsing, l'expert Maha Vastu.

La Vastu Shastra se traduit littéralement par «science de l'architecture» figurant dans des textes trouvés sur le sous-continent indien et qui décrivent les principes de conception, d'aménagement, de mesures, de préparation du sol, d'aménagement de l'espace et de géométrie spatiale.

Le Vastu Shastra incorpore les croyances traditionnelles hindoues et, dans certains cas, bouddhistes. «La nature causative des cinq éléments : eau, air, feu, terre et espace sont la clé de l'étude et de la pratique du Maha Vastu», confie Bintish Mowjsing , 30 ans.

Vibrations d'énergie

«Nous passons la majeure partie de notre temps à l'intérieur d'un bâtiment, que ce soit chez nous, au bureau ou ailleurs. C'est également un fait que toutes les choses dans l'univers ont un niveau d'énergie, qui leur est associé. Il est donc normal de dire que tous les bâtiments et même le terrain sur lequel un édifice est construit sont associés à des vibrations d'énergie», dit-il.

La Vastu Shastra vise à éliminer les énergies négatives et à améliorer les énergies positives présentes à un endroit afin que les personnes, les familles ou même les entreprises occupant le bâtiment en question deviennent prospères et progressent. Cet habitant de L'Avenir ajoute qu'il se déplace pour donner des consultations à domicile à travers le pays.

Au dire de ce spécialiste de la Vastu Shastra, différentes directions sont contrôlées par différentes divinités, qui supervisent les secteurs respectifs d'une maison. Par exemple, Eshan supervise la direction du Nord-Est qui convient donc mieux à la salle des prières. Agni (élément de feu) contrôle la direction sud-est et convient donc mieux à la cuisine.

Cela signifie que si différentes sections et activités liées à chaque section d'une maison, d'un bureau, d'un magasin, entre autres, se conforment aux principes de la Vastu Shastra, l'on commencera à attirer sans effort le pouvoir de la Nature et l'on atteindra facilement ses objectifs, de manière spontanée et sans effort.

Le soleil «l'âme de l'univers»

Comme nous le savons tous, le soleil est le corps céleste le plus important, qui émet la lumière et la chaleur et qui constitue la raison d'être de la vie sur Terre. C'est pourquoi le soleil est connu comme «l'âme de l'univers» dans les anciens textes indiens. Les principes de la Vastu Shastra permettent aux humains d'utiliser l'énergie solaire illimitée de la meilleure façon possible.

Les frais de consultation de Bintish Mowjsin sont de Rs 888. Selon lui, ces chiffres sont des Angel numbers et constituent un nombre puissant car les vibrations et les attributs du numéro 8 qui apparaissent en triple, magnifient son énergie et son influence.

Numérologie

Le numéro 8 a trait à l'autonomie, la réalité, la richesse manifeste et l'abondance positive, la fiabilité, la vérité et l'intégrité, la confiance en soi, le discernement et la réussite, au don et à la réception, la philanthropie et le service à l'humanité et au karma, la loi spirituelle universelle de cause à effet.

Comme plusieurs sciences et connaissances anciennes de l'Inde, la Vastu Shastra a également été négligée et a reçu une attention très réduite au fil des siècles. La société actuelle n'en a donc une connaissance limitée, voire aucune et a du mal à l'apprécier et à l'utiliser pour obtenir ses avantages.