Burkina Faso: Obésité - Des recettes pour brûler sainement les calories

Pour perdre du poids, certains optent pour des régimes stricts et une activité physique excessive. Toutefois, il est très difficile de s'accrocher à ces régimes et à ce mode de vie qui sont souvent synonymes de démotivation, de frustration et d'écarts alimentaires menant à la reprise de kilos superflus.

Pour garder la ligne et perdre les poids de trop, il est préférable d'écouter votre corps et de suivre une hygiène alimentaire et physique saine.

Pour ce faire, voici quelques conseils diététiques que nous donne la diététicienne Yasmine Zerbo pour maigrir sainement.

1. Manger des protéines, des légumes et des matières grasses végétales

Chacun de nos repas devrait inclure des protéines, des légumes, des matières grasses végétales, faibles en glucides.

N'ayez pas peur de charger votre assiette de légumes pauvres en glucides. Un régime à base de viande et de légumes contient toutes les fibres, vitamines et minéraux dont vous avez besoin pour être en bonne santé.

2. Faire de l'activité physique

Pour perdre du poids, vous devez évitez d'être sédentaire. N'importe quel exercice physique permet d'accélérer le métabolisme. Vos muscles ont besoin d'énergie, même lorsque vous vous reposez.

Aller en salle de sport, marcher, sauter, danser, courir permet de stimuler votre métabolisme.

3. Nettoyer correctement vos légumes et fruits

Bien que les fruits et les légumes soient recommandés pour un mode de vie sain, leur nettoyage est essentiel. Car leur teneur en pesticides peut agir sur les hormones en leur faisant stoker des graisses.

Ainsi, pour éliminer toutes les traces de pesticides dans vos fruits et légumes, il est conseillé de les tremper dans un mélange de vinaigre, de sel ou de bicarbonate de sodium et d'eau pendant 15 min. Vous pouvez ensuite les rincer avec de l'eau.

4. Dormir et éviter le stress

Les gens négligent souvent le sommeil et le stress. En fait, les deux ont des effets puissants sur notre appétit et notre poids.

Un manque de sommeil peut perturber les hormones de régulation de l'appétit, la leptine et la ghréline. Une autre hormone, le cortisol, devient élevée lorsque vous êtes stressé.

La fluctuation de ces hormones peut augmenter votre faim, et vos envies de manger des aliments malsains entraînent un apport calorique malsain.

De plus, le manque de sommeil chronique et le stress peuvent augmenter le risque de contracter plusieurs maladies, notamment de diabète de type 2 et l'obésité.

5. Boire suffisamment d'eau

Si votre organisme n'est pas hydraté, il brûle moins de calories, et le foie s'efforce de rétablir l'équilibre des liquides. Pour accélérer votre métabolisme, il faut boire beaucoup d'eau.

6. Améliorer votre alimentation

- Mangez toutes les 3h à 4h

- Mangez trois fois par jour matin-midi-soir et deux collations à 10h et à 16h

- Mangez toujours léger et sain

- Limitez votre consommation en sucre

- Eviter de grignoter. S'il arrive que vous vouliez grignoter, il faut manger des fruits ou des légumes.

- Mangez léger le soir.

Si vous mangez trop rarement, l'organisme se met à économiser pour anticiper le manque à venir. Il ne faut pas non plus manger souvent, sinon la graisse n'a pas le temps d'être brûlée.

Ainsi, planifiez vos horaires de repas et n'excluez pas totalement les glucides, car ils sont importants pour l'activité cérébrale.

NB : Rien ne sert de vite perdre du poids, car vous risquez de reprendre le triple de votre poids initial au cours du temps et serez susceptible de souffrir de problèmes de santé au fil du temps.

NB : Je vous conseille de perdre du poids sainement en pratiquant le sport au quotidien et en mangeant sainement.

7. Rester satisfait de son corps

Quel que soit votre poids, veillez toujours à avoir des pensées positives sur vous. D'autre part, les pensées négatives vous empêchent de réaliser vos objectifs.

Cependant, une étude révèle que la principale raison qui empêche les femmes de faire du sport est la peur d'être jugées. Ne vous inquiétez pas de ce que les autres pensent de vous, aimez votre corps et rendez-vous à la gym, votre perte de poids se produira à partir de là.

Je vous propose un smoothie minceur pomme-persil

Cette recette pour une personne se réalise avec les ingrédients suivants : un bouquet de persil, une pomme et du jus d'un demi-citron. Cela vous prendra cinq minutes.

Après avoir bien lavé le persil et coupé la pomme en morceaux, mixez le persil et la pomme dans un blender avec le jus de citron. Buvez cette boisson à jeun chaque matin.