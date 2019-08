Sénégal: Ligue des Champions - Quelles sont les chances de qualification de Génération Foot ?

Après 2018, Génération Foot recommence une nouvelle aventure en Ligue des Champions CAF. Face au LPRC du Libéria, tous les signaux étaient aux verts pour passer ce cap. Mais non! Le déplacement de Monrovia n'a pas été fructueux. L'équipe sénégalaise est épinglée (1-0) et doit réagir dans deux semaines à domicile. Un score qui a sûrement permis à Premier Bet de faire des heureux gagnants.

Sur un but de Terry Sackor en deuxième période, LPRC prend un léger avantage avant le déplacème sur Thiès. Mais Génération Foot pourrait renverser la vapeur. Cette équipe a de la qualité en son sein.

Un club formé en 2000 mais a une expérience énorme. Promu en Ligue 1 en 2016, il obtient dèjà deux trophées de champion du Sénégal. Le premier est le plus frappant. Pour sa première saison dans l'élite, Génération Foot surprend plus d'uns. En plus du trophée, l'équipe a battu tous les records. Ceux du plus grand nombre de points sur une saison, du plus grand de victoires, de buts marqués. Une prestation qui n'a pas échappé à Premier Bet.

L'équipe est alors connue pour sa formation de joueurs. Plusieurs de leurs éléments ont fait leur classe dans le centre de formation avant de s'expatrier. Entre autres, Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Diafra Sakho, Papiss Cissé, Ibrahima Niane...

C'est ce confirme le fondateur de Génération Foot dans une interview à So Foot : « La plupart des joueurs sont arrivés au club quand ils avaient 11, 12, 13 ou 14 ans. L'été dernier, sept joueurs sont partis, mais on a su compenser ces départs, parce que nous avons un très bon vivier. C'est la preuve que nous travaillons bien. On a des structures solides, modernes, qui n'ont rien à envier à certains clubs européens. Et sans structures de qualité, on ne peut pas espérer avoir des résultats ».

La saison dernière, elle a soulevé le 2ème trophée en totalisant 51 points en 26 journées. Le bilan est très reluisant. 13 victoires, 12 matchs nuls et une seule défaite. Les Grenats ont été invaincus à domicile. Avec à la clé 8 victoires et 4 nuls.

Ce sont des expériences acquises qui pourraient leur permettre de faire leur retard sur le LPRC. Beaucoup mettent cette défaite sous l'égide d'une contre-performance. La réaction des joueurs sénégalais au stade Lat Dior de Thiès est donc attendue.

En plus des coupes nationales remportées, il ne reste qu'à cette équipe une qualification pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Ce récapitulatif pourra permettre aux fidèles de Premier Bet de tenter leur chance.