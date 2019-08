Congo-Brazzaville: Les 15 km de Pointe-Noire - Alex Ngouari-Mouissi et Bénida Itsa remportent la treizième édition

Les deux gagnants de la course ont reçu respectivement, le week-end dernier, une enveloppe de 400.000 FCFA, un trophée et bien d'autres lots.

Du côté des hommes, Alex Ngouari-Mouissi, originaire de Brazzaville, a remporté la première place au terme d'une magnifique dernière ligne droite. Avec un chrono de 49.51, nouveau record personnel, Alex Ngouari-Mouissi s'inscrit dans les annales de ce cross populaire placé chaque année sous l'égide de la mairie de Pointe-Noire.

Bénida Itsa, native de Pointe-Noire, s'est imposée en 1 heure 48 tierces et a occupé la première place chez les dames. La jeune athlète habituée à ce genre de rendez-vous a battu son propre record de 2018. Sa victoire est le résultat de son expérience. Elle ambitionne de conquérir d'autres titres au plan national avant de se lancer dans les compétitions internationales.

Cependant, pour encourager les participants à plus d'efforts, les enveloppes dont les montants varient entre 250 000 à 25 000 FCFA ont été attribuées à ceux qui ont occupé le deuxième jusqu'au dix-neuvième rang. Chez les vétérans hommes, Roland Ngoma a créé la sensation en remportant la course grâce à une échappée. Chez les dames, l'épreuve a été remportée par Nadine Kissanga. Les deux athlètes ont reçu chacun une enveloppe de 250 000 FCFA, un trophée et plusieurs cadeaux.

Le départ et l'arrivée de cette course ont eu lieu à l'école primaire de Loandjili sous le patronage du député-maire de Pointe-Noire, Jean François Kando. Le circuit a relié les arrondissements 5 Mongo Mpoukou, 2 Mvoumvou, 1 Lumumba, 3 Tié-Tié et 4 Loandjili. Environ six cents personnes ont pris part à ce rendez-vous annuel. Le maire de la ville s'est réjoui de la participation massive des athlètes et des amateurs dont plusieurs sont venus des départements voisins. « La 13e édition a été celle des grandes performances », a-t-il signifié. Notons que les 15 km de Pointe-Noire sont devenus une grande épreuve sportive qui mobilise non seulement la jeunesse sportive mais aussi les autorités civiles et militaires. Cette course s'organise en prélude aux festivités du 15 août, fête de l'indépendance du pays.