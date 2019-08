Congo-Brazzaville: Sport de loisir - La marche sportive attire l'engouement des Ponténégrins

L'activité intéresse de plus en plus les familles, les groupes de personnes, les communautés étrangères, les clubs des marcheurs voire les pratiquants des sports d'élite qui trottent le long des grandes artères de la ville tous les dimanches pour préserver leur santé.

La marche sportive a pris de l'ampleur à Pointe-Noire. On ne peut plus passer un seul dimanche sans remarquer l'afflux du public sportif dans les grandes artères de la capitale économique. Cette activité dont l'objectif est de se défouler après un travail intense de six jours intéresse de plus en plus les personnes.

En effet, après avoir compris les bienfaits de la marche à pied, le public trotte le long des artères pour éviter les maladies. Cette activité est un geste simple dont les bienfaits ne sont plus à prouver. « La marche nous permet de lutter efficacement contre les conséquences de la sédentarité, de renforcer notre cœur et notre système cardio-vasculaire. Elle permet, par conséquent, de développer nos capacités respiratoires en nous aidant à mieux respirer », a dit Thierry Mandzanga, un marcheur du dimanche.

De même, Fylda, une mère de famille, est très contente de pratiquer la marche dominicale pour plusieurs raisons. « La marche ordinaire est un exercice doux qui ne cause pas de chocs aux articulations. Aussi est-il recommandé d'adopter une bonne posture pour profiter pleinement des bénéfices de la marche. Cette posture va renforcer le dos et préserver les articulations. C'est pourquoi je pratique ce sport tous les dimanches avec ma famille », a-t-elle signifié.

La marche sportive permet le bon fonctionnement des articulations. Cet excercice ne présente pas des inconvénients. Il n'exige aucune condition physique et peut se pratiquer à tout âge, en solo et en groupe. Cependant, il est conseillé de garder une posture droite de la colonne vertébrale pendant la marche, d'avoir les épaules et les bras décontractés, de bien dérouler naturellement le pied du talon à l'orteil, d'avoir une respiration naturelle, de se munir des chaussures confortables et légères qui protégent les talons.