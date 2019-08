Congo-Brazzaville: Enseignement technique et professionnel - Les résultats des examens des écoles privées agréées délibérés

La délibération s'est déroulée au lycée technique Poaty-Bernard, le 12 août, sous la supervision du directeur départemental de l'Enseignement technique et professionnel de Pointe-Noire, Paul Christian Loembé.

Au total, cinq établissements privés d'enseignement technique et professionnel de Pointe-Noire agréés, à savoir l'ISTC-EPP, Séricom Congo, Central Froid Services, le Centre de formation professionnelle Enfant Jésus et ESGM (École supérieure de gestion et de management) ont pris part aux trois examens, notamment le certificat d'aptitude professionnelle (CAP), le brevet de technicien (BT) et le brevet d'études professionnelles (BET) qui s'étaient déroulés lors de la session du mardi 23 au samedi 27 juillet 2019 au lycée technique Poaty-Bernard.

Sur un effectif de cent cinquante-trois candidats inscrits, cent quarante-neuf ont pris part à ces examens et cent vingt-deux candidats ont été déclarés admis. Les tableaux statistiques présentés à la presse indiquent la répartition suivante : quarante-neuf pour l'ISTC-EPP, cinquante-trois pour Séricom Congo, vingt-trois pour le Central Froid Services, vingt pour le Centre de formation professionnelle Enfant Jesus et quatre pour l'ESGM.

Prenant la parole, Albert Ngombé Okoko, chef de service des établissements privés et l'un des principaux organisateurs de ces examens, a félicité les cinq établissements qui se sont joints à la direction départementale pour participer aux examens.

Invité à prendre la parole, Séraphin André Lomba, assurant le secrétariat, a présenté les résultats. Il s'est appuyé sur les règlements intérieurs des cinq établissements tout en signifiant que la moyenne d'admission retenue a été de 10 sur 20. « Mais, tout de même, certains candidats ont été rachetés à 9 sur 20 en tenant compte des spécificités propres à chaque établissement. Ainsi donc, les statistiques des candidats ayant obtenu une moyenne totale supérieure ou égale à 9 sur 20 est de 122 candidats, soit un taux de réussite de 80,26% , à savoir quarante-six admis de Séricom Congo dont quatre au CAP, vingt-six au BT et seize au BEP ; trente et un de l'ISTC-EPP dont vingt-six au CAP et cinq au BEP ; vingt et un de Central Froid Services dont sept au CAP et quatre au BEP ; vingt de Centre de formation professionnelle Enfant Jésus dont quinze au CAP et cinq au BEP et enfin quatorze d'ESGM au BEP », a-t-il ajouté.

À la fin de la délibération, tous les chefs des établissements techniques et professionnels agréés se sont réjouis pour l'organisation de ces examens et ils souhaitent voir les autres se joindre à eux pour être conformes aux règles et règlements de la République en matière d'agrément.