Madagascar: Fumée de goudron à Alasora - Manifestation de la population

C'est contre la société chinoise en charge de la réfection de la route nationale 7 que les habitants d'Ankadiaivo Alasora ont manifesté lundi.

« Non à la fumée de goudron toxique » ; telle était la demande affichée sur les pancartes portées par les manifestants du côté de By Pass. Selon les explications de ces derniers, deux personnes sont mortes depuis que les travaux ont commencé en juin. D'après un manifestant « ils nous ont dit qu'ils ont obtenu l'autorisation du ministère pour s'installer ici dans le cadre de leur travail ; mais qu'importe, c'est illégal » De son côté, le chef du fokontany, Bruno Ramaroson a déclaré que : « cette société a signé un cahier de charges délivré par le ministère. Des améliorations ont été adoptées récemment afin de moins polluer l'air ; notamment grâce à l'utilisation de filtre avant l'évacuation. Ceci a été mis en place dans le but de protéger la santé de la population. ».

Puis, il a continué en disant cette fois que « ce n'est pas à cause de la fumée que les deux personnes sont décédées », et que lui et son équipe font tout pour calmer la population. Quant aux manifestants, ils ne comptent pas baisser les bras jusqu'à ce que cette émission de fumée de goudron s'arrête. Ils demandent également à ce que le tuyau d'évacuation de la fumée soit rallongé de manière à ce qu'il se trouve un peu plus en hauteur.