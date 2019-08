Madagascar: Football / Elections FMF - Hery Rasoamaromaka priorise la collaboration avec les ligues

Hery Rasoamaromaka n'est plus à présenter dans le monde du ballon rond malgache.

Pratiquement une semaine après l'ouverture de la campagne, seul un candidat se démarque. Il s'agit de Hery Rasoamaromaka portant le numéro 4 dans le bulletin unique.

C'est encore le calme plat pour les candidats à l'élection du président de la Fédération malgache de football. Tous les moyens sont utilisés par les candidats pour se faire remarquer quitte à faire des coup-bas et des provocations. Hery Rasoamaromaka, candidat numéro 4 sur le bulletin unique, décide de ne pas répondre aux accusations, mais continuer toujours ses actions en faveur du football. « Cette candidature a été mûrement réfléchie. Cela fait trois ans que j'ai préparé cette élection, la preuve que j'ai reçu huit cautions de la part des présidents de ligues si on aurait besoin que de trois. Je trouve que c'est le moment idéal et que tous les ingrédients sont réunis », a-t-il déclaré.

Projets de développement. Ce sont les ligues qui sont les organes suprêmes, et le candidat se veut être à leur écoute. Ce dernier qui détient la clé à l'élection du samedi 24 août. « Il n'y a pas de développement du football sans la bonne collaboration entre le président de la FMF, les membres du comité exécutif et les ligues régionales. Moi président, les ligues ne seront plus mises à l'écart, elles seront des acteurs clés dans la gestion et le développement du football à la base », a fait savoir le candidat. Les ligues seront dotées en équipements. Des infrastructures seront construites sans oublier l'augmentation des subventions. Des projets de développement seront lancés, entre autres la mise en place des écoles de football U10, U14 et U17 dans toute l'île, la construction des centres de formations et l'organisation des stages pour les arbitres, entraîneurs en collaboration avec les instances dirigeantes du football continental et mondial en plus des championnats périodiques habituels.

Figure très connu dans le milieu du football surtout à travers les clubs Tana et Boeny Formation, Hery Rasoamaromaka s'est fait un nom ces derniers temps dans la construction et la promotion des terrains à pelouse synthétique. Il était au premier lors des différentes compétitions footballistiques auxquelles, l'équipe nationale malgache a participé. Il a offert des aides financières en faveur des Barea CAN, CHAN et des Jeux des Iles. « 110 tapis sont déjà arrivés au pays et n'attendent que le début des travaux ».

Sponsors. Le sport et la politique vont toujours de paire, c'est pour cela qu'il y a la politique de développement du sport. « En étant un homme politique, les relations que j'ai nouées peuvent être toujours utiles. Je ne ferai pas de la politique politicienne à la tête de la FMF, mais, la politique de développement pour le football malgache. Et un projet de loi sera présenté à l'Assemblée nationale pour favoriser et inciter les entreprises à soutenir et à s'investir dans le sport. Elles bénéficieront par la suite un allégement fiscal. Le football malgache est sur une belle lancée et je souhaite qu'on continue sur cette voie. Je n'y arriverai pas seul, j'ai besoin du soutien de tous les férus du ballon rond et surtout des 22 présidents de ligues qui auront le dernier mot », a-t-il conclu. Le verdict sera connu à Ifaty le 24 août entre les cinq candidats.