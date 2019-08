Madagascar: City Art - Un lieu d'échange pour les artistes

Le lancement officiel de « CITY ART » s'est tenu hier à la City Ivandry à 10 heures 30'. Des hauts dignitaires sont venus honorer l'évènement. La cérémonie à duré plus d'une heure.

Lors de son allocution, le représentant de SMTP a souligné que « le développement du pays dépend de la culture. C'est la raison pour laquelle le groupe SMTP collabore étroitement avec le ministère de Communication et de la Culture ». De son coté, la ministre de la Communication et de la Culture, Lalatiana Rakotondrazafy-Andriatongarivo a affirmé que « la promotion de la culture est l'une des priorités du ministère. Le MCC encourage ainsi les initiatives privées qui contribuent au développement de la culture et qui offrent l'opportunité aux acteurs du secteur de s'exprimer en mettant en avant leur art ».

Ainsi, le ministère a conclu un partenariat avec la City pour réaliser son projet « city art ». Après les discours des hautes personnalités, l'accord de coopération entre le groupe SMTP et le MCC a été signé vers 11 heures 30'. Désormais, la City Ivandry devient un espace culturel où les artistes peuvent présenter leurs œuvres. D'ailleurs, CITY ART est créé pour promouvoir la culture malgache, et surtout pour permettre aux jeunes artistes de se construire une carrière.

Le département de la communication et de la culture entend s'impliquer à fond dans ce projet de la City. Cet endroit somptueux sera un fief des expositions de peintures, de sculptures, de spectacles, et des conférences thématiques. CITY ART sera une zone où les artistes pourront partager leurs expériences. D'après la ministre « les recettes de toutes les activités seront versées dans un fonds d'appui à la culture géré par le MCC. Ainsi, les amateurs d'art et culture malgache ne bouderont pas leur plaisir en visitant cette endroit».

Les artistes de Tanàna Arts Gallery ont commencé l'exposition qui ne se termine que dans quinze jours. Plus de 60 artistes ont présenté leurs œuvres hier. En effet, cette association offre aux férus d'art une sélection d'œuvres de styles et de techniques variés. Sa principale mission est de partager avec le public leurs passions, et mettre sur le devant de la scène les talents des artistes malgaches. Cette exposition est une opportunité aux jeunes artistes malgaches