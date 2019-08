Madagascar: Musique urbaine - Big Mj et Blacko lachent you CAN change

Big MJ fait à nouveau parler de lui. Le chanteur malgache, grand ponte de la musique urbaine, vient de dévoiler un nouveau morceau lundi dernier sur les réseaux sociaux. A cette occasion, il s'associe au rappeur français Blacko et réalise « we can change ».

Après presque huit mois d'attente, les admirateurs ont enfin pu écouter Big Mj en featuring avec Blacko. A 14 heures de la diffusion sur youtube, You can change a fait plus de 10 000 vues.

De la bonne musique. Charmés par la mélodie reggae, Big Mj et Blacko s'échangent cordialement des couplets émouvants. Enregistré à Paris au studio Livity, Mixée par Ratakinga record à Antananarivo, You can Change est de qualité. On sent qu'il y a de la recherche dans les lyriques, refrain chanté avec justesse et Flows variés. En outre, les deux artistes évoquent également leur identité : la région du Sud-ouest de l'Océan Indien. Cette région où le chanteur malgache a puisé son inspiration pendant plusieurs années de sa carrière...

Big MJ fourmille de projets. Entre les aides sociales, qu'il a effectuées dans sa région natale, et sa tournée actuelle, qui fera escale à Vohipeno le 14 août prochain, le rappeur s'est attelé à un projet qui lui tient particulièrement à cœur : la réalisation de son clip avec Blacko. Selon son manager « non seulement nous allons réaliser le clip de You can change, mais Blacko fera une tournée avec Big MJ vers la fin de l'année». Fort du succès de son morceau aminao fo ty niany, Big Mj s'érige désormais au rang de star internationale. Et il n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Après sa tournée à Madagascar, il retournera aux Etats-Unis. Ensuite, il continuera son périple à Canada. Et enfin il rendra visite le pays de Bob Marley.

Actuellement, Big Mj finalise son album Nalingi yo. Une jaquette très attendue par ses fans. Cette formation d'Antalaha n'arrête pas d'innover. Avec son équipe de BJ label, l'artiste est bien entouré. Pour lui, chaque morceau est une prouesse. Le jeune homme a toute la jeunesse devant lui pour cultiver son talent.