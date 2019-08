Ile Maurice: Violence conjugale - Une femme menacée par son époux incarcéré

Elle ne peut plus supporter le comportement violent de son mari et a décidé de demander le divorce. Mais ce dernier, qui est actuellement en prison, ne l'entend pas de cette oreille et a menacé sa femme. Elle a consigné une déposition au poste de police de La Tour Koenig hier, mardi 13 août.

Dans sa déposition, la jeune femme, âgée de 29 ans, a expliqué que son mari est actuellement «on remand» à la prison de Grande Rivière Nord ouest. Il avait été arrêté pour vol il y a un an et demi. Le mardi 6 août dernier, elle est partie lui rendre visite et lui a annoncé sa décision de demander le divorce car dans le passé, elle était victime de violence conjugale.

Mais les barreaux n'ont pas stoppé la violence du mari. En entendant la nouvelle, il a menacé son épouse. «To rapel ki mo ti dire twa pou arrivé si to kit mwa» lui a-t-il lancé.

La femme a consigné une déposition au poste de police de La Tour Koenig car elle craint qu'il mette sa menace à exécution lorsqu'il retrouve la liberté.