Cote d'Ivoire: Barthelemy Inabo - "Voici pourquoi, je reviens faire Variétoscope"

interview

L'émission de vacances Variétoscope revient le vendredi 16 août 2019, après une dizaine d'années d'absence. Son producteur naturel, Barthelemy Inabo Zouzoua explique ce retour qu'il veut gagnant.

Comment vont les préparatifs de Variétoscope ?

C'est difficile, mais avec le soutien du DG, les choses sont dans le bon ordre maintenant, nous allons commencer le 16, la première manche.

Qu'est-ce qui motive votre retour ?

Mais, il faut poser la question à monsieur le Directeur Général. Je crois que M. Dembélé a voulu remettre la télévision au centre de ses préoccupations. Il fallait que les téléspectateurs ivoiriens se retrouvent en la Rti.

Et pour se retrouver en la Rti, il ne faut pas rajeunir entièrement la Rti parce que tous les téléspectateurs ne sont pas tous jeunes.

Donc, il fallait aussi garder une touche d'anciens pour que les différentes générations se retrouvent, et moi je fais partie de cette génération, et le DG m'a demandé de revenir encadrer les jeunes et c'est ce que j'ai accepté.

La NG10 est-t-elle au grand complet ?

Oui, il y a certains qui sont un peu malades mais nous sommes là à 80%. Donc, on pilote encore et certains vont nous rejoindre. Je sais à qui vous pensez mais il sera là pour la finale (Serge Fatoh).

Quelles sont les grandes innovations ?

On me pose toujours la même question. Mais, en fait en télévision, on ne donne pas les innovations. Vous allez regarder et ensuite me donner votre opinion pour voir comment on peut améliorer.

Mais n'oubliez pas que cela fait 10 ans que Variétoscope est partie. Donc, on revient, on n'a pas envie de casser le rythme. On a envie de remontrer ce qui était Variétoscope et progressivement améliorer.