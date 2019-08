Congo-Kinshasa: La société Transco bénéficie de nouveaux bus

Dans le cadre du programme de cent jours du Président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, la société Transport au Congo (Transco) a reçu de nouveaux bus pour le trafic dans la ville de Kinshasa. Cette cérémonie de remise officielle s'est déroulée le mardi 13 août devant l'Hôtel du Gouvernement.

En effet, la situation de transport en commun demeure dégradante et préoccupante dans la capitale congolaise depuis un bon bout de temps. Ainsi, pour lutter contre les tracasseries et améliorer le secteur de transport en commun, le gouvernement a-t-il mis à la disposition des kinoises et kinois ces nouveaux véhicules, d'ailleurs confortables et respectant les normes internationales. Au total, 65 bus achetés sur le fond propre du trésor public ont été remis au Directeur général de Transco par le Minsitre ad intérim des Transports et voies de communication, Azarias Ruberwa et ce, en présence des agents de ladite société.

«Cette nouvelle acquisition va permettre l'amélioration des exigences de transport en commun des kinois, qui affligent le déplacement depuis qu'un grand nombre de bus de notre entreprise se sont révélés mois actifs à cause des pannes à répétition», a déclaré un agent de TRANSCO.

Les kinois, interrogés, ont exprimé leur satisfécit concernant cette nouvelle acquisition. La plupart espèrent qu'avec ces nouveaux bus, le transport ne sera plus difficile, comparativement à l'actuelle situation. « Avec ces nouveaux bus, nous n'allons plus souffrir dans les arrêts pour attendre le transport. Nous ne serons plus étouffés et ça nous permettra de ne plus arriver en retard au boulot et dans des heures tardives à la maison», a dit un quidam.

Il sied de noter que sur les 65 bus dotés à Transco, 8 seront transférés dans quatre autres provinces, à savoir : Kwilu, Kwango, Tshikapa et au Kongo-Central. Cependant, tous ces nouveaux lots ne débuteront pas de sitôt le trafic mais après l'investiture du Gouvernement Ilunga Ilunkamba, du reste, en gestation.