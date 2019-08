Angola: Jeux de la SARPECCO - L'Angola sur la troisième marche du podium

Luanda — L'Angola a occupé la troisième position de la 10è édition des jeux de l'organisation régionale de la Police de l'Afrique australe (SARPECCO), qui s'est déroulée du 3 au 13 de ce mois, à Luanda, remportée par le Zimbabwe.

En remportant 28 médailles, dont 9 en or, 6 en argent et 13 en bronze, les athlètes angolais ont considérablement amélioré leurs positions comparativement à l'édition précédente d'Eswatine (ex Swazilande).

Les angolais ont triomphé principalement en football féminin, volleyball masculin et aux échecs. C'est ce qui leur a permis de terminer cette épreuve en haut du podium.

Le Zimbabwe a été sacré champion de la compétition en décrochant 64 médailles, dont 19 en or, 25 en argent et 20 en bronze, alors que la Namibie a terminé en deuxième position avec 31, dont 16 en or, 8 en argent et 7 en bronze.