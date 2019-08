Angola: Adoption de la proposition de loi de sécurité publique

Luanda — Les députés à l'Assemblée nationale ont approuvé mardi, à Luanda, les propositions de loi qui visent à préserver la sécurité et la tranquillité publique.

Il s'agit des propositions de loi de la vidéosurveillance, de la loi de protection des victimes, des témoins et des accusés collaborateurs en Procédure Pénal, de la loi des actions discrètes pour la prévention et enquête criminelle, ainsi que de la loi de l'identification ou localisation cellulaire et de la vidéosurveillance Electronique pour la prévention et la répression criminelle.

La proposition de loi de la vidéosurveillance, composée de six chapitres, de trois sections et de 38 articles, vise à améliorer les moyens et les mesures de sécurité à caractère opérationnel, administratif et technologique.

Son objectif est de permettre aux autorités de sécurité publique et d'ordre interne à combattre la criminalité et des autres phénomènes actuels, tels que la croissante menace des actions terroristes dans de nombreux pays.